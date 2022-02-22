İlk cemre düştü fidancılarda hareket başladı

Havaya düşen cemre sonrasında Eskişehirli vatandaşlar fide ve fidan almaya başladı.

Yılın ilk cemresinin havaya düşmesi sonucunda vatandaşın toprak, bağ ve bahçe işlerine ilgisinin arttığını söyleyen fide ve fidan yetiştiricisi Gökhan Yemencioğlu, müşterilerin çoğunun şimdilik meyve ağacı ve fidanlarına yöneldiğini belirtti. İkinci cemrenin de suya düşmesiyle beraber süs bitkilerinin satışa sunulacağını ifade eden Yemencioğlu, “Elimizdeki meyve fidelerini hızla tüketiyoruz ve bir hafta sonra düşecek ikinci cemre, bize yaz sezonuna uygun çiçekleri dükkâna getirtecektir” dedi.

“Genellikle soranlara solucan gübresini öneriyorum”

Tohumun toprağa ekilmesinden sonra peşine gübre verilmesinin çok yanlış olduğunu ve bu durumun fidanın kökünü yıprattığını dile getiren Yemencioğlu, “Ben soranlara solucan gübresini öneriyorum. Çünkü fidana hiçbir zararı olmuyor. Diğer gübreleri pek önermememin sebebiyse, tohumlar bahar aylarında beyaz kök salıyor ve gübreden sızan şerbette o kökü yok ediyor. Biz genellikle burada fidanları satmadan önce kök ve üst budamalarını yapıp teslim ediyoruz. Yani sadece müşteriye dikmek kalıyor” diye konuştu.

“Ekim yapılan yıl için toprağa verilen düzenli su sistemi çok önemlidir”

Tohum ekimine şubat, mart ve nisan aylarında başladıklarını ve hemen hemen iki üç sene içerisinde verim aldıklarını anlatan Mumduh Kuş, yazlık bahçesine ekmek için meyve çam fidanları aldığını söyledi. Tohum ve fidancılık konusunda ayrıca bilgiler veren Kuş, şunları söyledi:

“Ekim yapılan yıl için toprağa verilen düzenli su sistemi çok önemlidir. Fidanları, ilaçlarla beraber gübre desteği sunmalıyız. İlaveten fidenin etrafındaki otları temizledikten sonra budamasını da ihmal etmemek lazımdır.”

“Bölgede meyve çeşitliliği artarsa, arıcılığın hareketleneceğini düşünüyorum”

Emekliliği sonrasında vaktinin çoğunu Tepebaşı İlçesi’nin Kozyakı Mahallesi’ndeki 5 dönümlük arazisinde geçirdiğini ileten Ruşit Saybak, “Amacım, mülkümü yeşillendirmek ve bölgedeki ahaliyi de elimden geldiğince buna teşvik ediyorum. Az önce erik, dut, şeftali, kayısı ve kiraz gibi meyve fidanları aldım. Bahçemle ilgilenmekten büyük keyif alıyorum. Bir de o bölgedeki meyve çeşitliliği artarsa, arıcılığın hareketleneceğini düşünüyorum” diye ifade etti.

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