Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli eğitici personeller tarafından 4 okulda toplam 874 öğrenci, öğretmen ve veliye seminer verildi. "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu seminerlerin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.