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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı'nda budama eğitimleri sürüyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim üreticilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı'nda budama eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim üreticilerden ilgi görmeye devam ediyor.
Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği de (EYBİLDER) eğitimlere katılırken bir bahçede pratik yaparak budama eğitiminde öğrendiklerini uygulama şansı buldu. Gerçekleştirilen eğitimlere katılan vatandaşlar 'Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (YazKış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Budama, Gençleştirme Budaması' gibi konularda eğitim alıyor. EYBİLDER üyeleri de budama eğitimine katıldı. Üyeler, budama üzerine teorik eğitimlerin ardından örnek bahçe gezisine de katılarak budama yaptı ve öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.
Düzenlenen kursun kendileri için çok verimli olduğunu anlatan EYBİLDER üyeleri, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür iletti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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