Çiftler 22.02.2022’de mutluluğa ‘Evet’ dedi Tersten de okunduğu için nikâhları için bugünü tercih ettiler Mutlu çiftler 22.02.2022’yi nikâhlarıyla ölümsüzleştirdi

Eskişehir’de çiftler, en mutlu günlerini 22.02.2022 tarihinde nikâh masasına oturarak ölümsüzleştirdi.

Eskişehir’de "02.02.2022" tarihinde nikâh kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Yakınları ve sevdikleriyle birlikte Tepebaşı Belediyesi Nikâh Salonu’na gelen çiftler, özel ve hatırlanabilir olan bu tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadı.

İrem ve Abdurrahman Yıldız çifti, binlerce kişi tarafından tercih edilen 14 Şubat yerine, farklı, ama özel olan bu gün için yaklaşık 1 ay öncesinden tarih aldıklarını belirtti. Mutlulukları ve heyecanları yüzlerinden okunan Yıldız çifti, sevenlerinin alkışları eşliğinde evlilik cüzdanlarını ellerine aldılar. Bugünün tarihini çok önceden planladıklarını belirten İrem Yıldız, “Aralık ayında rezervasyon yaptırmıştık. Çok önemli bir tarih çünkü 22.02.2022 tersten okunduğunda da aynı şekilde. Çok heveslenerek aldık, umarım her şey böyle devam eder” dedi. Eşi Abdurrahman Yıldız ise, “Benim ağabeyim de 14 Şubat’ta nikâh yapmıştı. Ben de özel bir gün olduğu için 22 Şubat olmasını istedim. Bu özel günü, özel eşimle nikâhımızı yapmak için seçtik” diye konuştu.



“Çok mutluyuz, bekâr arkadaşlara tavsiye ederiz”

Evlenmek için 22 Şubat’ı tercih eden Uçungan çifti de yaklaşık 5 yıllık ilişkilerini bu özel günde kıydıkları nikâhla taçlandırdıklarını aktardı. Çok mutlu olduklarını kaydeden Halil İbrahim Uçungan, “Bizim 5 senelik ilişkimiz vardı zaten, çok mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz. Bu tarihi özellikle seçtik. Bir ay önce bu tarihe karar verdik. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bekâr arkadaşlara tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.



“14 Şubat’ı da seçerdik, ancak herkes o tarihe alıyor”

Seyit ve Emel Gümüş çifti ise hatırlanabilir ve farklı bir tarih olduğu için nikâhlarını bugün yapmayı tercih ettiklerini kaydederek, “Bu tarihi hatırlaması da kolay olacak. Yaklaşık 1.5 ay önce aldık. 14 Şubat’ı da seçerdik, ancak herkes o tarihe alıyor. Basit oldu artık. Biz daha farklı bir tarihi seçelim, değişik olsun dedik. Buraya geldik, zaten benim kafamda bu tarihi almak için bir plan vardı. Bu tarihe aldık” dedi.

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