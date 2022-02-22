Eskişehir’de önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor. Eskişehir’de birkaç gündür yaşanan bahar havası, yerini soğuk havaya bırakacak. Bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Cuma günü ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yaklaşık 7 derece birden düşeceği öğrenildi.

Meteoroloji’den alınan verilere göre yağışlı hava hafta sonu etkisini kaybedecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklığı 7 derece civarlarında olacak. Pazar günü de parçalı bulutlu hava beklenirken hava sıcaklığının yükselerek 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.