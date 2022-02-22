Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, EskişehirAfyonkarahisar karayolu Karaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan 26 GN 920 plakalı otomobil, sürücüsü 43 yaşındaki sürücüsü Yaşar Y.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Yaşar Y., ile araçta yolcu olarak araçta bulunan Fatma Y. (41) ve Zeynep Sena Y. (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.