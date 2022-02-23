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Kendi ablasını öldüren caniyi engellemeye çalışırken yaralanan kadın mahkemede kan donduran anları anlattı Ablasını defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı hâkim karşısında Müşteki Ayçin A.: “Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı" Sanığın kardeşi: “Ölen de sanık da benim kardeşimdir”

İHA

Kendi ablasını öldüren caniyi engellemeye çalışırken yaralanan kadın mahkemede kan donduran anları anlattı Ablasını defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı hâkim karşısında Müşteki Ayçin A.: “Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı" Sanığın kardeşi: “Ölen de sanık da benim kardeşimdir”

Eskişehir’de ablası Hasret Yüksekkavas’ı vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı Emrah Tekin hâkim karşısına çıktı. Olay esnasında Emrah Tekin’i engellemeye çalışırken yaralanan müşteki Ayçin A., “Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı” dedi.
Olay, 2020’nin kasım ayında meydana geldi. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerindeki bir evde kardeşler Hasret Yüksekkavas (32) ve Emrah Tekin (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emrah Tekin, ablasını boğazından, karnından ve kolundan çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Daha sonra evden dışarı çıkarak elindeki bıçakla kendini bacağından yaralayan Tekin, olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hasret Yüksekkavas ise hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Emrah Tekin, tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil zanlısı Emrah Tekin hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Emrah Tekin’in ‘kardeşi kasten öldürmek’ ve kendisini engellemeye çalışan Ayçin A.’yı ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Emrah Tekin mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün eşi, davada müşteki olarak yer alan Ayçin A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının ardından müşteki ve tanık beyanlarını dinledi.
Sanık Emrah Tekin mahkemedeki savunmasında, “Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

“Senin kanını almayacağım bana ailemin kanı gerekli”
Maktul Hasret Büyükkavas’ı evinde misafir ettiğini ve olay anında müdahale etmeye çalıştığını anlatan müşteki Ayçin A., “Olay günü Hasret bize geldi, Emrah da yanındaydı. Ben Emrah’ı eve sokmamasını istedim. Ben kısa süre dışarı çıktığımda eve girmiş. Oturma odasında ben, kızım ve kızımın arkadaşları ile Hasret ve Emrah oturuyorduk. Emrah bıçak çıkarıp oynamaya başladı. Hasret, Ağrı’daki abisinden bahisle ‘onu sen mi öldürdün’ dedi. Emrah da ‘evet öldürdüm, şimdi sıra sende’ dedi. Daha sonra Emrah birden Hasret’in üzerine atladı. Ben Emrah’a evimi terk etmesini söyledim. Benim yanıma gelerek bıçağı gırtlağıma dayadı ve ‘senin kanını almayacağım, bana ailemin kanı gerekli’ dedi. Daha sonra Hasret’in yanına giderek boynundan tutup bıçaklamaya başladı. Ben müdahale etmek isterken de bıçakla parmağımdan yaralandım” dedi.

“Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı”
Müşteki Ayçin A. beyanına şu sözlerle devam etti:
“O aralıkta kızım ve arkadaşlarına yukarı çıkmalarını söyledim. Emrah, kardeşi Hasret’i defalarca bıçakladı. Ben yardım istemek için odadan çıkarken onlara baktım. Emrah ayaktaydı, Hasret ise yerdeydi. Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı. Ben sonra dışarı çıktım ve Emrah da çıktı gitti. Olay öncesinde akli dengesi yerinde gibi duruyordu. Anormal hiçbir durumu yoktu. Sanıktan şikâyetçiyim.”

“Ölen de sanık da benim kardeşimdir”
Tanık olarak mahkemeye çağrılan sanığın kardeşi Serkan Tekin’e ‘tanıklıktan çekilme’ hakkı hatırlatıldı. Sanığın kardeşi ise tanıklık yapacağını beyan etti. Serkan Tekin mahkemedeki beyanında kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, “Kardeşimin akli dengesi yerinde değildir. Ölen de sanık da benim kardeşlerimdir. Emrah daha önce de bana muştayla saldırmıştır. Hastaneye yatırmaya çalıştım ama olmadı. Ben olay esnasında eniştemin evindeydim. Sokakta bağrışma sesleri duyunca çıkıp Ayçin A.’nın evine doğru gittim. O sırada Emrah evden kaçıp gitti. İçeride Hasret yerde kanlar içinde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Kardeşim benim ellerimdeyken can verdi” dedi.
Dosya kapsamında sanık Emrah Tekin için düzenlenen adli tıp raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sanık avukatı mahkemeden akıl sağlığına ilişkin tekrar adli tıp raporu alınması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, yeniden adli tıp raporu alınmasına ilişkin talebin reddine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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