Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engellilerin sarı çizgi çilesi bitmiyor Görme engelliler üyesi oldukları derneğin yolunu bulmakta zorlanıyor Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay: "Kendi yolumuzu kendimiz bulmak istiyoruz" "Bastonla yolu bulamıyoruz, çoğu zaman geçip gidiyoruz" Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyesi Osman Aygün: "Yoldan geçen vatandaşlar bize derneğin yerini gösteriyor"

İHA

Görme engellilerin sarı çizgi çilesi bitmiyor Görme engelliler üyesi oldukları derneğin yolunu bulmakta zorlanıyor Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay: "Kendi yolumuzu kendimiz bulmak istiyoruz" "Bastonla yolu bulamıyoruz, çoğu zaman geçip gidiyoruz" Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyesi Osman Aygün: "Yoldan geçen vatandaşlar bize derneğin yerini gösteriyor"

Eskişehir'de görme engelliler, üyesi oldukları derneğin önünde hissedilebilir zeminin (sarı çizgi) olmamasından dertli.
Görme engellilerin bir yerden bir yere giderken adeta gözü olan sarı çizgiler, onlar için hayati bir öneme sahip. Eskişehir'in bazı cadde ve sokaklarında yarıda kesilen sarı çizgiler, görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Porsuk Bulvarı üzerinde yer alan Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği, görme engellilerin gün içinde en çok uğradığı yerlerden biri. Ancak derneğin önünde bulunan çivili sarı çizgiyi, geçtiğimiz yıllarda belediyeye ait kar küreme aracının yanlışlıkla söktüğü iddia edildi. Ardından, çivili sarı çizgi yerine betondan hissedilebilir zemin yapılsa da, gün içinde geçen araçlarla birlikte aşınmaya başladı. Görme engelliler, kaybolan hissedilebilir zemin nedeniyle, her gün uğradıkları derneği geçip uzaklaştığını belirtti. Dernek üyeleri, hem derneklerine gelen yola hem de derneği geçmemek adına önüne sarı çizgi yapılması konusunda yetkililere seslendi.

"Biz buraya yine eskisi gibi çivili sarı çizgi istiyoruz"
Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, yaşadıkları sorunları anlattı. Derneğin önündeki çivili sarı çizgiyi kar küreme aracının yanlışlıkla söktüğünü söyleyen Kutluay, “Her gün yönetimden birkaç kişi derneğe gelmek zorunda. Her gün erkenden gelme sebebimiz, görme engelli arkadaşlarımız yolda kalır veya refakatçıyla beraber gelirse sokakta kalmasınlar diye dernek açmak zorundayız. Yağmur, kış demeden derneğimizi açarız. Yalnız eskiden bizim burada çivili bir çizgimiz vardı. İki sene önce kepçe kar kürerken söktü attı. Biz belediyemize müracaat ettik. Bize yumuşak bir zemin yaptılar. Araçlarda buradan devamlı geçtiği için, yol dümdüz oldu. Biz bastonla yolu bulamıyoruz. Çoğu zaman geçip gidiyoruz. Sağ olsun Eskişehir vatandaşları çok duyarlı. Bize çoğu zaman onlar yardım ediyor. Ben dâhil çoğu kişi yolu şaşırıp geçip gidiyor. Herkes şaşırdığı için bulamıyoruz. Biz buraya yine eskisi gibi çivili sarı çizgi istiyoruz. En azından biz derneğimizi bulabilmemiz için. Biz kimseye bağımlı olmadan kendi başımıza hareket etmek istiyoruz. Kendi yolumuzu kendimiz bulmak istiyoruz. Onun için yetkililerden bu konuda yolları ele almalarını istiyoruz ki yollarda kalmayalım kendi başımıza hareket edebilelim” dedi.

“Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz”
Dernek üyesi bir diğer vatandaş Osman Aygün ise yetkililere sarı çizginin tekrar yapılması konusunda şunları söyledi:
"Bu durumu biz belediyelere defalarca anlattık. Dedik ki ‘Görme engelli arkadaşlarımız derneğe geleceği zaman yolu bulamıyor.’ Bu kabarmanın yeniden yapılmasını istedik. Yetkililerin duyarlı olmasını istiyoruz. Derneği geçip giden arkadaşlar oluyor. Yoldan geçen vatandaşlar yolu bulamadığımızda derneğin yerini bize gösteriyorlar. Burada kar yağdığı zaman greyderler küreme çalışması yaparken, söylediğimiz halde yanlışlıkla bizim kabartmayı da götürdüler. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçici beyin krizi kalıcı inmeye neden olabilir Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir: "Geçici beyin krizi yaşayan insanlarda, 6 ila 36 ay içerisinde kalıcı beyin krizi yaşama oranı daha yüksek"
YEREL HABERLER Geçici beyin krizi kalıcı inmeye neden olabilir Nöroloji Uzmanı Prof. ...
Uçaklara olan hayranlığını maketlere döktü Atıl kasaları kullanarak cumhuriyet tarihinin ilk uçaklarını maket haline getiriyor Hobi olarak uçak maketi yapan Gültekin Kuralay: “Küçükken çatıya çıkıp uçakları izlerdik, hayranlığım o zaman oluştu” “Vecihi Hürkuş’a hayranım, onun uçaklarını yapmayı çok seviyorum”
YEREL HABERLER Uçaklara olan hayranlığını maketlere döktü Atıl ...
Tombala operasyonunda 65 kişiye ceza
YEREL HABERLER Tombala operasyonunda 65 kişiye ceza
Kendi ablasını öldüren caniyi engellemeye çalışırken yaralanan kadın mahkemede kan donduran anları anlattı Ablasını defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı hâkim karşısında Müşteki Ayçin A.: “Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı" Sanığın kardeşi: “Ölen de sanık da benim kardeşimdir”
YEREL HABERLER Kendi ablasını öldüren caniyi engellemeye çalışırken ...
Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
YEREL HABERLER Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı
'İyi Tarım Uygulamaları' eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER 'İyi Tarım Uygulamaları' eğitimi düzenlendi
Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi tanıtıldı
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Sivrihisar için yeni projeler yolda Kentsel Meydan Tasarımı projesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sivrihisar için yeni projeler yolda Kentsel Meydan ...
Yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor
YEREL HABERLER Yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor
Çiftler 22.02.2022’de mutluluğa ‘Evet’ dedi Tersten de okunduğu için nikâhları için bugünü tercih ettiler Mutlu çiftler 22.02.2022’yi nikâhlarıyla ölümsüzleştirdi
YEREL HABERLER Çiftler 22.02.2022’de mutluluğa ‘Evet’ dedi Tersten ...
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı
Tepebaşı'nda budama eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda budama eğitimleri sürüyor
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çöp aracının altında kalan temizlik işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Çöp aracının altında kalan temizlik işçisi yaralandı
Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı
Trafik polislerinden öğrencilere eğitim
YEREL HABERLER Trafik polislerinden öğrencilere eğitim
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi
YEREL HABERLER Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi
Teksan’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Teksan’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret
14 günde 103 yakalama 51 tutuklama
YEREL HABERLER 14 günde 103 yakalama 51 tutuklama
Eskişehir’de kumar operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de kumar operasyonu: 2 gözaltı
İlk cemre düştü fidancılarda hareket başladı
YEREL HABERLER İlk cemre düştü fidancılarda hareket başladı
Yıllardır pis kokuyla mücadele ediyorlar Kanalizasyondan gelen pis koku, hem esnafı hem de vatandaşı bezdirdi Hamamyolu esnafının pis koku çilesi bitmiyor Esnaf, kötü koku sebebiyle müşteri kaybediyor
YEREL HABERLER Yıllardır pis kokuyla mücadele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.