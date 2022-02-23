Eskişehir’de araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 301’e ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937’e ulaştı. Eskişehir’de ise bu sayı bir önceki aya göre 468 adet artarak, 309 bin 301’i buldu.

Eskişehir’deki taşıtların 180 bin 260 adedini otomobil, 49 bin 185 adedini kamyonet, 35 bin 875’ini motosiklet, 25 bin 547 adedini traktör, 10 bin 919 adedini kamyon, 3 bin 978 adedini minibüs, 2 bin 697 adedini otobüs, 840 adedini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

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