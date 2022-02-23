Türk oyunları Portekiz’de tanıtıldı

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Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Erasmus kapsamında gittikleri Portekez'in Brada kentinde Türk oyunlarını tanıttı.

Cengiz Topel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Erasmus+KA 229 projesi olan 'Think and Create own Your Hobbies' kapsamında 611şubat tarihleri arasında Portekiz'in Brada kentinde ilkokul öğrencilerine Eskişehir çocuk oyunları ve el sanatlarını tanıttılar. Elif Canko ve Nurhan Çınar’ın rehberliğinde Portekiz'e giden kafile yaşıtlarına Türk kültürünü tanıttı. Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Litvanya ziyaretleriyle devam edecek proje kapsamında farklı ülkeden gelecek ilkokul öğrencileri Eskişehir'i ziyaret edecek.

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