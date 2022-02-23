Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde restorasyon çalışmaları başladı.

Eskişehir Valiliği himayesinde Seyitgazi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde saklı kalan tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Hazırlanan proje ile türbe içindeki duvarlara başlatılan raspa çalışmasıyla ve türbe etrafının ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerine, külliyenin ruhuna uygun bir ortam hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi veren Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak;’’Seyitgazi ilçemizin her köşesinin tarih olduğunun bilincindeyiz ilçemiz bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir yer. Bir çok maneviyatı sınırlarında barındırılan inanç turizminin uğrak noktalarından bir yer, bu kapsamda başlattığımız projelerle de ilçemizin adını her geçen gün daha fazla duyurmayı hedefliyoruz. Hazırladığımız proje ile Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesine yeni bir çehre kazandırmış oluyoruz’’ dedi.

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