Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının önemi konuşulacak

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 18’incisi, “Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının Önemi” söyleşisi ile online olarak devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 18’incisi de koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. “Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının Önemi” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Prof. Dr. Kemal Yakut, konuğu ise Prof. Dr. Mesut Uyar olacak. Zoom ve Youtube üzerinden online olarak düzenlenecek söyleşiye katılmak isteyen tarih severler, etkinliğin QR kodunu ya da “tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” sayfasında bulunan linki kullanabilecek.

24 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek etkinlik, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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