Kaymakam Baytak Kur'an-ı Kerim kursiyerlerini ziyaret etti

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Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak Kur'anı Kerim kursu öğrencilerinin misafiri oldu.

Seyitgazi İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezi'nde bayanlara yönelik açılan Kur'an'ı Kerim kursunu ziyaret eden Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak , kursa katılan Seyitgazili bayanlar ile bir araya geldi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarete Kaymakam Baytak, katılan kursiyerlere, Kur'an'ı Kerim hediye etti. Ziyaretten dolayı kursiyerler Kaymakam Baytak'a memnuniyetlerini dile getirdiler.

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