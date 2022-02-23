THM Kadınlar Korosu tam not aldı

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Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Türküler Geçidi Konseri ile Eskişehirli müzikseverler ile buluştu. Koro, müzikseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Mehmet Özel’in şefliğinde çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Türküler Geçidi Konseri Eskişehirli müzikseverler ile buluştu. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde koro, katılımcılara türkü resitali sundu. Katılımın yoğun olduğu konserde Eskişehirliler de türkülere eşlik etti.

Pandemi tedbirleri eşliğinde düzenlenen konser, salonu dolduran davetlilerden tam not aldı. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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