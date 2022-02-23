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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt, geleneksel gönül buluşmalarına devam ediyor

İHA

Başkan Bozkurt, geleneksel gönül buluşmalarına devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geleneksel gönül buluşmaları kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da Kümbet Yeniköy Mahallesi ile devam etti.
İnönü Kümbet Yeniköy Mahallesinde yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye ve Kümbet Yeniköy Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Her hafta mahalle ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a Kümbet Yeniköy Mahalle ziyaretinde AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyelerinden Tahsin Çelik, Basri Söğüt ve AK Parti İnönü İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Toprak’ta eşlik etti.
İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarı İzzet Şahin ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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