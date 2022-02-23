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ESO’da “Hayatımız Maden İstişare Toplantısı” yapıldı

İHA

ESO’da “Hayatımız Maden İstişare Toplantısı” yapıldı

Madencilik sektörünün mevcut durumunun, sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı Hayatımız Maden İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Madencilik Kümesi katkıları ile madencilik sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek, güncel sorunları saptayarak çözüm önerileri getirmek ve hedefler doğrultusunda yol haritasını çizmek amacıyla düzenlenen istişarede sektörün ilgili temsilcileri bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan ve Madencilik sektörünün Eskişehir açısından oldukça önemli olduğunu belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ülkemiz madencilik sektöründeki temsilcilerimiz, Madencilik Kümesi yönetim kurulu üyelerimiz, sektör temsilcisi sanayicilerimizin bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini değerlendirdiği bu toplantıya sağlanan yoğun katılım için herkese teşekkür ederim. Madencilik hayatımızın olmazsa olmazı ve her sektörde olduğu gibi maden sektöründe de birtakım sorunlar yaşanıyor. Umuyorum ki bu toplantı sonrasında olumlu yol haritaları çıkarılacak” dedi.
“Birlikte çözüm üreteceğiz”
Yapılan sektörel istişare toplantısı sonunda elde edilen sonuçların ilgili makamlara ulaştırılacağını ifade eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, “2019 yılında genelge ile devlet hakları için ödenmesi gereken miktarı peşin değil taksitle ödeme sistemine alabildik. 2021 yılında orman bedelleriyle alakalı borcu olanların yapılandırmaya girmesi gerektiğini belirttik ve orman bakanlığı tarafından bunu da gerçekleştirdik. Ödeyemeyenlerin bu yapılandırmadan faydalanmasını sağladık. Ruhsat harcı ödemelerinin tarihinde yapılmaması durumunda diğer vergiler gibi ödenmeyen vergilerin faiz oranıyla ödenmesini sağladık. Örneklerini verdiğim tüm bu olumlu sonuçları yaptığımız toplantılarla, bakanlıklara sunulan raporlarla elde ettik. Bugün burada da madencilik sektörü temsilcilerimizin sorunları dinleyecek ve sonrasında çözüm önerilerimizi ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Yol haritamızı hep birlikte oluşturacağız, birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.
“Kamuoyunu aydınlatmak önemli”
Kamuoyunda maden ilgili yer alan olumsuz algının da sektör açısından büyük bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Dinçer, “Madenle ilgili kamuoyunda var alan olumsuz algının ve yanlış bilinenlerin düzeltilmesi gerekiyor. Sektörün kamuoyunda madenciliğin ne olduğunu anlatması gerek, bu işin çevre tarafında olanların, doğaya önem veren kişilerin nasıl madencilik yapıldığını, rehabilitasyonların nasıl yapıldığı gibi çalışmaları anlatması gerekiyor. Bunu kamuoyuna yaymamız gerekiyor” diye konuştu.
“İyi örnekler çoğalsın istiyoruz”
Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, madencilerin ruhsatlarla ilgili sorgulama işlemlerinde sorun yaşadıklarını ancak bu durumla ilgili olarak evrak işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasıyla herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Ayrıca, madenciliğin kamuoyunda daha iyi anlaşılmasının sağlanması gerektiğini de değinen Sever, “İyi örneklerinizi çoğaltın, yerelinizdeki çocuklara madenlerin kapısını açın, madenciliğin öcü olmadığını gösterin” dedi.
Talepleri açıkladı
Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç ise yaptığı değerlendirmede, Eskişehir Madencilik Kümesi hakkında bilgi verdi. Çekiç, “ESO öncülüğünde kurulan kümemiz, Türkiye’nin ilk ve tek madencilik kümesidir. Çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Hepimizin yaşadığı enerji, ham madde ve navlun sıkıntılarıyla ilgili gerekli mevkilere raporlarımızı iletiyoruz. Bugün de tüm sektördeki madencileri ilgilendiren birkaç sorunu hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.
"Bütün kurumların görüşlerini ihaleye çıkmadan önce bir havuzda toplanmasını istiyoruz"
Konuyla ilgili taleplere de değinen Başkan Çekiç, “Maden kânununda bir maden işletmesinin 5 yıl içerisinde 3 yıl faaliyette bulunması zorunluluğu var. Bu alanların ruhsatlarını çalıştıramıyoruz ancak her sene buralar üzerinden ödememiz gereken bir bedel bulunuyor ve bu bizler için ciddi bir yüktür. Bu alanlardan çalışılmadığı sürece devlet hakkının alınmamasını istiyoruz. İhaleye sonrası başvuru sürecinde birçok kurumdan onay almamız gerekiyor ve bu süreç çok vakit alıyor. Bu konuda bütün kurumların görüşlerini ihaleye çıkmadan önce bir havuzda toplanmasını istiyoruz” dedi.
Toplantıya; ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, MAPEG Agrega Dairesi Başkanı Serkan Gökmen, MAPEG Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanı Serdar Hasipek, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ESO Üyesi Emre Ünal, ESO Madencilik Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile ESO Üyesi maden sektörü firmaların temsilcileri katıldı.

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