Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig D Grubu’nda Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers), deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibi Victory Walkers’ı 440 yendi.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sahası’nda gerçekleşen müsabakada, Anadolu Rangers, Afyonkarahisar ekibi Victory Walkers’a fırsat vermedi. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi ekibi 440’lık galibiyetle tamamlayarak ligin ikinci maçından da zaferle ayrıldı. D Grubu’nun liderliğini sürdüren Anadolu Rangers, 6 Mart Pazar günü oynayacağı gruptaki son maçında Hacettepe Üniversitesi ekibi Red Deers’ı konuk edecek. Toplamda 4 gruptan oluşan ve 15 takımın katıldığı lig, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finallerle sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.