TÜDAM’dan Türk Sanat Müziği Kursu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÜDAM) tarafından Türk Sanat Müziğine ilgi duyan kişiler için Türk Sanat Müziği Kursu açılacak.

TÜDAM, sanatseverler için bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezinin de ortaklığı ile TÜDAM tarafından Türk Sanat Müziğine ilgi duyan kişiler için Türk Sanat Müziği Kursu açılacak. İsteyen herkesin başvurabileceği ve ücretsiz olan kursta “Türk Müziği Makam, Usul, Ritim Uygulamaları ve Tanbur Enstrüman Dersleri” katılımcılara verilecek.

Türk Sanat Müziği Kursu için son başvuru tarihi ise 4 Mart Cuma günü olarak belirlenirken dersler 5 Mart Cumartesi günü başlayacak. Katılımcı olmak isteyenler anadolutudam.anadolu.edu.tr adresinden kapsamlı bilgi alabilecek.

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