Anadolu Üniversitesi eğitim kalitesini erken yaşlardan itibaren çocuklara aktarıyor

Anadolu Üniversitesi tarafından 2011 yılında kurulan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yoluyla Türkiye'deki 717 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere eğitim sunmaya devam ediyor.

Müdürlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık’ın yaptığı Çocuk Üniversitesi, minik öğrencilerine bilim, sanat ve spor alanlarında programlar açarak okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, ileri düzeyde bir akademik ortam deneyimi kazandırıyor. Aynı zamanda çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve bu sayede meslek seçimleri konusunda yol göstermeyi, bilimsel düşünmelerinin temellerini atmayı ve özgüven duygularını güçlendirmeyi amaçlayan Çocuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinin eğitim kalitesini her yaştan çocuğa aktarıyor.



Çocuk Üniversitesi birçok alanda verdiği eğitimle miniklere akademik hayatın kapılarını açıyor

Çocuk Üniversitesi; klasik gitar, müzik teorisi, antik uygarlıklar, doğada keşfedilen matematik, çocuklara yönelik İngilizce konuşma dersleri, matematiğin gerçek hayat uygulamaları, gezelim görelim bitkileri tanıyalım, ilkokul ve ortaokul çevrim içi matematik kursları, seramik atölyeleri, resim atölyeleri, gastronomi ve fotoğrafçılık alanlarındaki programlarıyla öğrencilere akademik eğitimler veriyor. Bu çerçevede eğitim programları aracılığıyla Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları, bilgi ve deneyimleriyle minik çocuklara ilham kaynağı oluyor.



Çocuklar ve gençler bilim, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirebiliyor

Çocuk Üniversitesi, geçmişten günümüze birçok farklı alanda açmış olduğu programlarla çocukların ve gençlerin erken yaşta üniversite ortamını deneyimlemesini ve akademisyenlerle çalışmasını sağlayarak, onların akademik dünyayı sevmelerine büyük katkı sağlıyor. Programların içerisinde yer alan müzik, seramik, fotoğrafçılık gibi sanatsal eğitimlerle çocukların yanı sıra gençlerin temel düzeyde melodik çalışmalar yapması, görsel zekâlarının artırılması, günlük olaylara, nesnelere herkesten farklı bakabilmeleri ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmeleri amaçlanıyor. Matematik ve yabancı dil alanlarında verilen eğitimlerde ise çocukların, matematiğe yönelik olumsuz yargılarının ortadan kaldırılması, yaşamın içerisinde matematiği keşfetmeleri ve İngilizceye olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca “Gastronomi” ve “Gezelim Görelim Bitkileri Tanıyalım” adlı programlarla da öğrencilerin yaşam içerisinde elle tutarak ve gözle görerek tecrübe etmediği bitkilerin öğrenilmesi mümkün oluyor.

Bunların yanı sıra temel mutfak tekniklerini merkeze alan teorik ve uygulamalı derslerle de yiyecekler hakkında çocukların ve gençlerin farkındalıklarının arttırılması sağlanıyor. Çocuk Üniversitesi’nin programları sayesinde çocuklar ve gençler hem hayata dair bilgilerini arttırabiliyor hem de akademik derinlikte verilen derslerle bilim, sanat ve spor alanlarında temel kazanımlar elde edebiliyor.

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