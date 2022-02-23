AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bir kafede meydana geldi. Kendi işlettiği kafede bulunan Şahin Biçerer ile hesabı ödemek istemeyen müşteri arasında tartışma çıktı. Şahıs, tartışma sonucu silahla Biçerer’i bacağından vurdu. Hafif şekilde yaralanan Biçerer, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer’in hastanede tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.