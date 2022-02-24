Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı Tamamen orijinal diye satılan aracın işlem görmeyen yeri kalmamış Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun: “Zarar 100 bin TL’nin üzerinde olabilir” “Araç alıcıları anlayamaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı Tamamen orijinal diye satılan aracın işlem görmeyen yeri kalmamış Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun: “Zarar 100 bin TL’nin üzerinde olabilir” “Araç alıcıları anlayamaz”

İHA

Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı Tamamen orijinal diye satılan aracın işlem görmeyen yeri kalmamış Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun: “Zarar 100 bin TL’nin üzerinde olabilir” “Araç alıcıları anlayamaz”

Eskişehir’de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir’de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.

“Zarar 100 bin TL’nin üzerinde olabilir”
Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı İHA muhabirine anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç. Ona satan arkadaş ‘eksper raporu yaptırdım, bir daha gerek yok’ demiş. O da gerek görmeden gidip almış. Eksper raporundaki küçük yazılardan şüphelenerek aracı bize getirdi. Getirdiği araçta 4 kapı değişen çıktı. Eklemeden hariç. 4 kapı değişen bir araçta en aza, 3040 bin TL masraf çıkıyor. Bu da herkesin canını yakar. Harici aracın direklerinde işlem, kesme var. Detaylı incelediğimiz zaman bu aracı, 2 farklı araçtan topladıklarını gördük. Ciddi bir zararı oluştu. Galiba 100 bin TL’nin üzerindedir. Satan kişiye ulaşınca, ‘ne yaparsan yap, beni uğraştırma’ diye bir cevap aldı. Herkese tavsiyem, araç alış ve satışlarında kimseye güvenmemeleridir” diye konuştu.

“Araç alıcıları anlayamaz”
Araç satın almak isteyenlere de konuyla ilgili uyarı ve tavsiyede bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, “Araç alıcıları anlayamaz. Zaten kesinlikle bakmasınlar çünkü yanılıp ekspere gitmezler. Bakmamaları daha hayırlıdır. Güzel bir ekspertiz araştırıp giderseler, mağduriyetler olmaz. Maddi anlamda da sorun yaşamazlar. Değişenler veya motorundaki arızalar can yakıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir güne sağanak yağışla uyandı
YEREL HABERLER Eskişehir güne sağanak yağışla uyandı
Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken ...
Alt geçit duvarına çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Alt geçit duvarına çarpan motosikletli öldü
Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü ...
Sosyal medya uygulamaları bataryaların en büyük düşmanı Batarya azalmadan şarja takılmamalı
YEREL HABERLER Sosyal medya uygulamaları bataryaların en büyük ...
AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı ...
Anadolu Üniversitesi eğitim kalitesini erken yaşlardan itibaren çocuklara aktarıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi eğitim kalitesini erken ...
Tepebaşı’ndan amatör spora destek
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan amatör spora destek
TÜDAM’dan Türk Sanat Müziği Kursu
YEREL HABERLER TÜDAM’dan Türk Sanat Müziği Kursu
Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli’yi ziyaret etti EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli: “Büyüme ve gelişmeyi hızlandıracağız”
YEREL HABERLER Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı ...
Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor
ESO’da “Hayatımız Maden İstişare Toplantısı” yapıldı
YEREL HABERLER ESO’da “Hayatımız Maden İstişare Toplantısı” yapıldı
Başkan Bozkurt, geleneksel gönül buluşmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, geleneksel gönül buluşmalarına devam ...
ESTRAM işçileri belediyeyi protesto etti
YEREL HABERLER ESTRAM işçileri belediyeyi protesto etti
Yunus’un diyarına yakışmayan manzara Bu yollardan traktörler bile güçlükle geçiyor
YEREL HABERLER Yunus’un diyarına yakışmayan manzara Bu yollardan ...
Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş
YEREL HABERLER Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş
THM Kadınlar Korosu tam not aldı
YEREL HABERLER THM Kadınlar Korosu tam not aldı
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı Yükselen sebze fiyatları nedeniyle tohum satışı arttı Organik sebze yemek isteyenler hobi bahçeciliğine yöneldi
YEREL HABERLER Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını ...
Kaymakam Baytak Kur'an-ı Kerim kursiyerlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Baytak Kur'an-ı Kerim kursiyerlerini ziyaret ...
Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının önemi konuşulacak
YEREL HABERLER Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının önemi ...
Eskişehir’de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor
Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde ...
Türk oyunları Portekiz’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Türk oyunları Portekiz’de tanıtıldı
Eskişehir’de araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Eskişehir’de araç sayısı arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.