Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, EskişehirAnkara Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Zeki Ö.(57), kullandığı 26 ADH 861 plakalı tırın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. İmişehir Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen tırda sürücü Zeki Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Ö.’nün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.