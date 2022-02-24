Kumar oynarken yakalanan 54 kişiye 98 bin lira ceza



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, iş yerinde kumar oynarken polis ekiplerince yakalanan 54 kişiye 98 bin 226 lira ceza uygulandı. İş yerinin, daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi´ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, 54 kişiyi kumar oynarken yakaladı ve `kumar oynamak´ suçundan toplam 98 bin 226 lira idari para cezası yazdı. İş yerinde tombala makinesinin yanı sıra çekiliş topları ve tombala kartları ele geçirilirken, daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği belirlendi. İş yeri sorumlusu M.D. hakkında ise `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki´ suçundan adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-02-24 12:14:23



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