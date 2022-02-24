Eskişehir'de AK Parti´li yönetici kafesinde bacağından vuruldu

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Şahin Biçerer, işlettiği kafede hesabı ödemediği iddia edilen Onur D. tarafından, aralarında çıkan tartışmada bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi´nde kafe işleten Şahin Biçerer, gece hesabı ödemek istemediği iddia edilen müşteri Onur D. ile tartıştı. Onur D., belinden çıkardığı tabancayla Biçerer´i bacağından vurup kaçtı. Yaralanan Biçerer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Onur D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur D., `kasten yaralama´ suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-02-24 12:32:18
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