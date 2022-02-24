Dans fit ve pilates eğitimleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen dans fit ve pilates eğitimleri 1 Mart’ta başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına yönelik sağlık ve spor etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ücretsiz olarak düzenlenecek dans fit ve pilates eğitimleri de 1 Mart tarihinde başlayacak.

Dans fit eğitimleri salı ve perşembe günleri 10.0011.00 saatleri arasında, pilates eğitimleri ise çarşamba ve cuma günleri 10.0011.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde düzenlenecek eğitimler için kontenjanlar sınırlı tutulurken, eğitimler koronavirüs önlemleri eşliğinde verilecek.

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