Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Çatören mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametine giden M.A.U., idaresindeki 06 BSD 986 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.K.’nın kullandığı 06 COY 767 plakalı kamyonet virajda çarpıştı.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Y.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.