Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret heyetini Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane idarecileri karşıladı. Hastane yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programı sonrasında muhtarlar, Başhekim Bildirici ve idareciler eşliğinde hastanenin çeşitli alanları ziyaret ederek bilgilendirildi. Konferans salonunda ziyaret heyetine hastanenin açılışından bugüne kadar yapılan faaliyetlerin ve sağlık hizmetinin anlatıldığı sunum, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.