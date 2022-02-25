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Yaya yollarında kuralsız motosikletler Hamamyolu’nda motosiklet terörü sürüyor

İHA

Yaya yollarında kuralsız motosikletler Hamamyolu’nda motosiklet terörü sürüyor

Eskişehir’de vatandaşların çok sık kullandığı yaya yollarından olan Hamamyolu’nda, giriş ve çıkışları yasak olmasına rağmen hızlıca ilerleyen motosikletler büyük tehdit oluşturuyor.
Odunpazarı’nda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya yollarından birisi olan Hamamyolu Caddesi’nden, yasaklara rağmen her gün onlarca motosiklet geçerek vatandaşlar için tehlike saçıyor. Trafik Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereği, bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi yasaklanmış durumda. Bu kurala uymayanlar hakkında, ilgili kanun gereği 154 TL para cezası kesilmesine rağmen, sürücüler halen Hamamyolu Caddesi’nde yaya yolunu kullanmaya ve işgal etmeye devam ediyor. Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının trafik ve yaya güvenliğinde oluşturduğu tehdit Hamamyolu Caddesi’ne yürümek ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşları da tedirgin ediyor.

“Sürücüler adeta ipini koparmış gibi son sürat sürüyorlar”
Hamamyolu Caddesi’nde uzun yıllardır esnaflık yapan Sinan Demiröz, motosikletlerin vatandaşlar için büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Bu durumun en kısa zamanda çözüme kavuşmasını dilediğini belirten Demiröz, “Motosikletlerin giriş ve çıkışlarının yasak olmasını bir tarafa koysak bile çok süratli gidiyorlar. Kimi sürücüler adeta ipini koparmış gibi son sürat sürüyorlar. Bu durum sıkıntı yaratarak insanları tedirgin ediyor. Tedirgin olan vatandaşlar da normal şekilde hareket edemiyorlar. Vatandaşlar, normal yürürken yanında 45 yaşında çocuğu olduğunda elini bırakmak istemiyor. Motorlar aşırı hızlı gelerek her yoldan ani şekilde çıkabiliyorlar” dedi.

“Hatta bazen motorlar birbirleriyle bile çarpışıyorlar”
Bir diğer Hamamyolu esnafı Hasan Tayfun, motorların ciddi kazalara ve yaralanmalara yol açtığını dile getirdi. Tayfun, “Yasağın uygulanmamasından çok rahatsızız. Hatta bazen motorlar birbirleriyle bile çarpışıyorlar. Bazen vatandaşlara çarpıyorlar. Bundan dolayı kavgalar yaşanabiliyorlar. Birçok kez bu durumu yaşadık. Motorlar bu caddeye girmezse çok daha iyi olur. Alınabilecek tek önlem motorların giriş ve çıkışlarını önlemektir” ifadelerini kullandı.

“Hala geçmeye devam ediyorlar”
Çocuğuyla Hamamyolu Caddesi’nde yürümekten çekindiğini söyleyen Esma Gerçekçi, “Çoluk çocuk var. Motor kullananların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bu saatlerde olmaması gereken şeyler bunlar. Burası sonuçta yayaların geçmesi gereken bir yer. Hala geçmeye devam ediyorlar. Şahsen ben, buna bir önlem alınmasını istiyorum” sözlerini kullandı.

“Diğer sorumluluk kamu görevlilerine ait”
Motosiklet ve bisiklet sürücülerinin yasaklara rağmen girişlerine sitemde bulunan Yavuz Günay, vatandaşların bu duruma alışmaması gerektiğini söyledi. Bu durumda en büyük görevin ailelere düştüğünün altını çizen Günay, sözlerine şöyle devam etti:
“Aileler çocuklarına daha doğru bir eğitim vererek gerekli kuralları öğretmediği sürece motosiklet ve bisikletlerin giriş yasağı bu şekilde devam eder. Ayrıca diğer bir sorumluluk da kamu görevlilerine düşüyor. Giriş ve çıkışlarda gerekli kontroller yapılmadığı ve vatandaşlar da bu duruma alıştığı için devam ediyor. Daha önce birçok kaza bela yaşandı. Herkes bu konuda daha dikkatli olmak zorundadır.”

“Artık bir önlem alınmalı”
Emekli bir vatandaş olan Abdurrahman Akpınar, yasağın daha dikkatli uygulanması gerektiğini belirtti. Akpınar, “Çok fazla motor giriş ve çıkış yapıyor. Girip çıkmasalar iyi olur. Artık bu duruma bir önlem alınması lazım. Bisiklet ve motosikletler, insanlara korna çalarak sesiyle de rahatsız ediyor” dedi.

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