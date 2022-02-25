Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 103,31 gram metamfetamin ele geçirildi

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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında yapılan operasyonda; E.T., S.M. ve D.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 103,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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