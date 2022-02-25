Küresel amaçlar atölyesi düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı (SKA) öğrencilere tanıtıyor.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında da 35 öğrenci, dünya üzerinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı. Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyanın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların çözülebilmesi için belirlenen ve ortak bir plan ve gündem sağlayan Küresel Amaçların yerelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları da devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde yapılan Küresel Amaçlar Atölyesi de 35 öğrencinin katılımı ile düzenlendi. Atölye çalışmasında öğrenciler, öncelikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verildikten sonra, atölyeyi interaktif bir şekilde devam ettirmek için grup çalışması yapıldı. Daha sonra küresel amaçların derinlemesine anlaşılması ve harekete geçilmesi amacıyla dünya sorunları tespit edilip her bir öğrenci grubu tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı ve hayal ettikleri ülkeleri tasarladı.

Atölye çalışması neticesinde öğrenciler, küresel sorunlara karşı farkındalık ve kolektif çalışma bilinci kazanırken, hitap ve sunum yeteneklerini de güçlendirmiş oldu. Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, Küresel Amaçların yerelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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