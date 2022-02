Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı

Eskişehir’de sözde dergah adıyla çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanan kadın 40 yıl 51 ay 173 gün, oğlu ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza G. (26), Serkan D. ve Hasan Can B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Sibel G. (51) ve Vildan T. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, karardan önce sanıklardan ve duruşmaya katılmayan sanık avukatlarından son sözlerini dinledi.

Tutuksuz yargılanan sanık Sibel G. hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan toplamda 40 yıl 51 ay 173 gün hapis cezasına hükmedildi. Avukat oğlu Sadık Hamza G’ye ise aynı suçtan 75 ay 105 gün hapis cezası verildi. Ayrıca sanık Sadık Hamza G’ye verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Davadaki diğer sanıklar Serkan D., Hasan Can B. ve Vildan T. hakkında aynı suçtan beraat kararı verildi.



121 yıla kadar hapsi isteniyordu

Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide sözde 'dergâh' olarak kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel G'nin dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma, 2019 yılı ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan kadının avukat oğlu Sadık Hamza G. tutuklanırken, firar eden anne Sibel G. ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sibel G. hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle olmak üzere, avukat oğlu Sadık Hamza G. ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan Can B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza G. de tahliye olmuştu.

