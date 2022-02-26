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Çifteler Belediyesi Spor Kulübü madalyalara doymuyor

İHA

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü madalyalara doymuyor

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla madalyaya doymuyor.

Yetiştirdiği sporcular ile Kick Boks ve Taekwondo alanında başarılar elde eden Çifteler Belediyesi, katıldığı birçok turnuvada madalya kazandı. Ordu’da 1927 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında, Çifteler Belediyesi sporcusu Metehan Büyüköz Türkiye Şampiyonu olurken, 1519 Şubat tarihleri arasında organize edilen Kocaeli Profesyonel Kick Boks Şampiyonasında ise, Batuhan Ertunç Türkiye üçüncüsü oldu.

Okullar arası Kick Boks Eskişehir İl seçmelerinde ise müziksiz formda Mehmet Furkan Karabek altın madalya alırken, Metehan Büyüköz, Zerrin Akgün, Ecrin Yıldırımer birincilik elde ettiler. İller arası Kick Boks Şampiyonası’na 32 sporcusuyla katılan Çifteler Belediyesi, 2 adet birincilik ve 1 adet üçüncülük kupası kazanırken, toplamda 28 madalyayla döndü.

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında Çifteler Belediyesini temsil eden sporcu Mehmet Furkan Karabek üçüncü oldu. Okullar arası Taekwondo Eskişehir İl seçmesinde ise M.Furkan Karabek ve Metehan Büyüköz birincilikler elde etti. Taekwondo Eskişehir İl Şampiyonasında Çifteler Belediyesi sporcuları, Metehan Büyüköz ve Kaan Büyüköz altın madalya kazanırken, bronz madalyanın sahipleri; Zeynep Gökdemir, Ayşe Beyza Şenel, Halil Gönen, Batuhan Ateş, Eylül Badra oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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