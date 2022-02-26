Kozalak pekmezine kış aylarında da yoğun talep Pandeminin gözde ürünü kozalak pekmezine hala yoğun talep var

Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi döneminde vatandaşın gözdesi olan kozalak pekmezine kış aylarında da ilgi yoğun oldu.

Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son dönemlerin gözdesi haline geldi. Eskişehir’de uzun yıllardır yöresel ürünler üzerine işletmesi bulunan Yasemin Akpınar, çam kozalağı pekmezinin kararında kullanıldığı zaman bağışıklık güçlendirmede çok yararlı olabileceğinden bahsetti.



“Kozalak pekmezi pandemi sayesinde popüler oldu”

Çam kozalağı pekmezinin memleketi Kastamonu’dan 12 yıl önce geldiğini ve Eskişehir’de kendi yöresel ürünlerini sattıklarını söyleyen Yasemin Akpınar, kozalak pekmezinin gün geçtikçe daha popüler olduğunu anlattı. Vatandaşların şifa niyetine bu pekmezi tükettiğinden bahseden Akpınar sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Kastamonu Taşköprülüyüm. Eskişehir’e 12 yıl önce geldik. Bizim oraların sarımsağı meşhur. Taşköprülü olduğumuzu duyunca sarımsak isteyenler oluyordu. Birkaç sefer getirdik daha sonra eşimle bunu işimiz haline getirmeye karar verdik ve Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini bir dükkanda topladık. Çam kozalağı pekmezi de yöresel ürünlerimizden biri. Solunum sıkıntısına iyi geldiği için pandeminin başında insanların gözdesi olmuştu. Korona hastalarının akciğerlerine iyi geldiği, temizlediği biliniyor. Kozalak pekmezine hala çok fazla talep var. Pandemi döneminde birçok kötü şey yaşandı fakat kozalak pekmezi pandemi sayesinde popüler oldu. İnsanlar artık şifa niyetine çok fazla talep gösteriyor bu ürüne.”



“Zaman kozalakların kokusunu almanız gerekiyor”

Kozalak pekmezinin kararında tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan üretici Yasemin Akpınar, fazlasının zararlı olduğundan bahsetti. Akpınar pekmezi doğal yollarla hazırlanması gerektiğinin altını çizerken, “Gerçek ürünlerde kavanozun kapağını açtığınız zaman kozalakların kokusunu almanız gerekiyor. Bizim ürünlerimiz yüzde yüz doğal. Kastamonu’da odun ateşinde pişirilerek yapılıyor, zaten ürünleri oradan getiriyoruz. Çam kozalağı pekmezi, yarım tatlı kaşığı sabah, akşam olmak üzere iki defa yenilmesini öneriyoruz. Belli bir ölçüde yenilmesi gerekiyor, fazlası zarar. Pekmez, kolay kolay bozulan bir ürün değil. Çok uzun süre muhafaza edilebilir. Fakat cam şişelerde saklamanın daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Kozalak pekmezi de doğru şekilde muhafaza edildiği zaman çok uzun yıllar azar azar kullanılabilir” dedi.

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