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Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman bulamıyorlar Mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı

İHA

Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman bulamıyorlar Mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı

Eskişehir’de mermer atölyesi işletmeleri, günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman bulamamaktan dert yandı.
Tepebaşı Baksan Sanayi Sitesi’nde yer alan mermer atölyesi işletmeleri, sektörde eleman yetersizliği sorununun gün geçtikçe arttığını dile getirdi. Mermer işinin biraz ağır olduğunu ve bu sebeple işe giren çalışanların kısa süre bıraktıklarını belirten işletmeler, ustaların çıraksız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Çoğu gençlerin masa başı çalışmak istediğini vurgulayan mermerciler, günlük 200 lira ya da aylık 6 bin lira maaşla bile ağır iş yapmak istemediklerini aktardı. Patron olarak çoğu işi kendilerinin yaptığını söyleyen işletmeciler, çırak yetersizliği nedeniyle ileride sektörün değerleneceği tahmininde bulundu.

“Patron olarak kendimiz çalışmak zorunda kalıyoruz”
Eskişehir’de mermer atölyesi işletmecisi Ercan Büyükkebabçı, “Sektör şu an zor durumda. Yeni yetişen bir eleman yok. Ustaların yanında günlük 200 liraya çalışacak çırak bulamıyoruz. Patron olarak kendimiz çalışmak zorunda kalıyoruz. Eleman yetişmemesinden dolayı mermer işi ileride altın gibi değerli haline gelecek diye tahmin ediyorum. Gençlerin böyle işlerede yönelmesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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