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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

İHA

Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

Eskişehir’de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.
Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda alınan karar sonrasında daha önceden 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı. Yüzde 20 zamlanan simidin yeni fiyatı, 3 lira olarak güncellenmişti. Eskişehir’de simit satıcılığı yapan Cengiz Erkan, daha önce günde yaklaşık 100 simit sattığını belirtirken, uygulanan zamdan sonra günde artık 50 simit satabildiğini söyledi.

“Vatandaş artık simit alacağıma ekmek alayım diyor”
Simit fiyatının ekmek fiyatından daha pahalı olmasından dolayı vatandaşın simit almak yerine ekmek almayı tercih ettiğini dile getiren Cengiz Erkan, simit 2 lira 50 kuruşken daha çok satış yaptığını vurguladı. Erkan, “Simit satışlarımız düştü, vatandaş 3 liraya simit alamıyor. Simit şu anda ekmekten pahalı olduğu için insanlar simit alacağına ekmek alıyor. Önceden bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruştu. Vatandaş bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruşken daha çok satın alıyordu. Önceden mesela 2 simidi 5 liradan verirdik ama şimdi insanlar 2 tane simit alacağına 1 tane satın alıyor. Eskiden günde aşağı yukarı 100 tane simit satıyordum, şimdi yarı yarıya düştü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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