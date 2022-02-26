Zam yapmadı müşterisi arttı

Eskişehir Hamamyolu’nda çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Orus isimli esnaf, zam yapan birçok işletmenin aksine çayın bardağını hala 1 lira 25 kuruştan satmaya devam edince müşterisi arttı.

Şeker ve çay fiyatlarının artmasıyla birlikte kafe ve çay ocaklarında bir bardak çayın fiyatı bir hayli yükseldi. Bazı kafelerde bir bardak çayın fiyatı 67 liraları bulurken, çay ocaklarında da fiyatlar oldukça arttı. Eskişehir Hamamyolu’nda çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Orus ise birçok işletmenin aksine bir bardak çayı hala 1 lira 25 kuruştan satıyor.

Gelen müşterilerinin hesaplı çay içmeleri için bir bardak çayı 1 lira 25 kuruştan sattığını belirten Orus, özellikle Hamamyolu’nda oturan insanların çay içmek için kendi işletmesini tercih ettiğini söyledi. Öte yandan bir bardak çayı ucuz fiyattan sattığı için zarar etmediğini dile getiren Orus, sürümden kazandığını vurguladı. Orus,” Çevre esnafa bir bardak çayı 1 lira 25 kuruşa verdiğim için buraya gelen müşterimize de aynı fiyattan vermeyi daha mantıklı buluyorum. Çok müşterim olmasa da ben bu elektriği ödeyeceğim, kirayı ödeyeceğim, aynı masrafı yapacağım. En azından buraya gelen vatandaşlar hesaplı çay içsin diye bu fiyattan satmaya devam ediyorum. Hamamyolu’nda benden çay alıp oturan çok müşterim var. Dışarıda tabelam var zaten kim olursa olsun herkese aynı fiyat” diye konuştu.

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