Eskişehir’deki Kırım Türkleri ile Ukrayna vatandaşları Rusya’yı kınadı Kırım Türkleri Derneği Başkanı Recep Şen: “Kırım’ın işgali ile başlayan süreç bugün bütün Ukrayna’nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut almıştır”

Eskişehir’de Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları bir araya gelerek Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği basın açıklamasına Eskişehir’de yaşayan Ukrayna vatandaşları da katıldı. Dernek binası önünde yapılan açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan saldırılarını hep bir ağızdan kınadılar. Bazı katılımcılar Ukrayna’da vatanı için mücadele veren askerlere moral amaçlı kendi dillerinde mesaj iletti. Savaş karşıtı sloganlarla yapılan saldırıları kınadılar. Ukrayna vatandaşı kadınların gözyaşlarını tutamadığı protestoda duygu dolu anlar yaşandı.



“Kırım’ın işgali ile başlayan süreç bugün bütün Ukrayna’nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut almıştır”

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıların bir benzerini 2014 yılında Kırım’a uyguladığını belirten Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Recep Şen, “Bundan 8 yıl önce Kırım’ın işgali ile başlayan süreç bugün bütün Ukrayna’nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut almıştır. Rusya, tarihinde pek çok kez yaptığı gibi bugün bir kez daha uluslararası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına almıştır. Tarihi boyunca defalarca Rusya rejimlerinin yaptığı katliamlar ve soykırımların mağduru olan pek çok halk gibi Kırım Tatarları da Rusya’nın Ukrayna’da yeni katliamlar ve soykırımlar yapması endişesini taşımaktadır. Ne yazık ki Kırım Tatarlarının tarihi tecrübesi bu endişenin gerçekleşmesi ihtimalini çok yüksek bulmaktadır. Dünya Kırım Tatar Kongresi olarak başta dünyanın pek çok yerine yayılmış Kırım Tatarlarını ve onların sivil toplum kuruluşlarını, hukuka ve insan haklarına saygılı dünya devletlerini ve bütün insanlığı emperyalist Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı bu yeni saldırıya karşı bütün imkânları ile mücadele etmeye ve işgalleri sona erdirmeye çağırıyoruz” dedi.



“İnsanlar orada çok korkuyorlar”

Ukrayna vatandaşı Anna Beşhadem, ülkelerinde yaşanan sorunların insanları korkuttuğunu söyledi. Kızının da Ukrayna’da sığınakta olduğunu belirten Başhadem, "Benim masum kızım orada kaldı. Şu an sığınakta saklanıyorlar. Sınır kentinde yaşıyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Vinnitsya'da çok sayıda ev bombalanmış gerçekten insanlar orada çok korkuyorlar. Savaşa hayır diyoruz. Çocuklar ölmesin diyoruz” dedi.

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