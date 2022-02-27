Yol kenarına duyarsızca atılan çöpler kirliliğine neden oluyor

Eskişehir’de Baksan Sanayi Sitesi’nde yol kenarındaki yeşil alana atılan çöp ve moloz birikintileri çevre kirliliğine neden oluyor.

Uluönder Mahallesi’nde yer alan Baksan Sanayi Sitesi’nde boş alana atılan çöp ve molozlar dikkat çekiyor. Yol kenarındaki yeşil alana duyarsızca dökülen atıklar görenleri endişelendiriyor. Farklı türden atık malzemelerin yer aldığı alanda bazı çöplerin ise önceden yakıldığı ve küllerinin orada bırakıldığı görülüyor. Duyarsızca atılan çöplerin çevreye zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar, başta sanayi sitesindeki esnaflar olmak üzere herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.

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