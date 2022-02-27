Yeryüzü Ekoloji Okulu doğa ile buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda pandemi koşullarına uygun olarak planlanan Mart dönemi atölye çalışmaları arasında; 4 hafta sürecek olan Kukla Tiyatrosu, 8 haftalık Seramik Şekillendirme ve Arkeoloji ile 6 haftalık Doğa ve Orman Uygulamaları yer alıyor.

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