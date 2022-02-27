Bu ağaç yatay büyüyor

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Eskişehir’de bir parkta gövde kısmı yatay şekilde büyüyen ve yürüyüş yolunu kapatan ağaç ilginç kareler oluşturdu.

Batıkent Mahallesi Liman Caddesi ve Gerekli Sokak kesişiminde bulunan parkta gövdesi yatay şekilde büyüyen ağaç görenleri şaşırtıyor. Kökleri parktaki bankın yanından çıkan ancak büyüme şekli nedeniyle yürüyüş yolunu kapatan ağaç ilginç kareler oluşturdu.

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