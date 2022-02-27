Gençlerin içi çorba ikramı ile ısınıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30’da başlayan ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Gençler çorba ikramının bütçelerine de katkı sağladığını ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceğini belirtti.

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