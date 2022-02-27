Fırınlarda "kandil simidi" mesaisi

Eskişehir'de Miraç Kandili nedeniyle tezgahlardaki yerini alan "kandil simitleri", vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Üç aylarda Recep ayı içerisinde bulunan Miraç Kandili bugün kutlanıyor. Müslüman âlemi için önemli ve özel olan kandil gününde, vatandaşlar bol bol ibadet ederek günü geçiriyor. Kandillerle özdeşleşen ve Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan kandil simdi geleneği de devam ediyor. Eskişehir'de birçok fırın ise bu özel gün için tezgahlarda kandil simidine yer ayırıyor.



"Gün içerisinde 40 tepsi daha yapacağız"

Eskişehir’de bir fırında çalışan Nesrin Türkay, kandil simidinin satışı hakkında bilgi verdi. Kilogram fiyatının bu yıl 60 TL olduğunu ifade eden Türkay, gün içeresinde yaklaşık 50 tepsi kandil simidi yapacaklarını belirterek, “Kandilin vazgeçilmez lezzetlerinden kandil simidi tezgâhımızda yerini aldı. Kilogram fiyatını 60 lira olarak belirledik. Sabah erken saatlerde hazırlığımızı yaptık ve şu an 10 tepsi simidimiz satışa hazır. Gün içerisinde 40 tepsi daha yapacağız. İnsanların ilgisi yoğun oluyor her yıl biz de bu talebe karşılık vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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