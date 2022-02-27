TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - 1922 Konyaspor: 2

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı 1922 Konyaspor’a 21’lik skorla mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Eren Gökmen, Mehmet Dura, Oğuzhan Öztaş

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Uyğur xx (Doğukan Ünal dk. 86?), Metehan Toprak xx (Göktuğ Ünüvar dk. 73 x), Utku Kızılkaya x, Buğra Çağlıyan x (Berkay Köse dk. 87 ?), Eren Altıntaş x (Kaan Gaman dk. 63 x), Onurhan Uyanık x, Hasan Altınoluk xxx

1922 Konyaspor: Ahmet Fener xx, Ahmet Önay x, Adem Kabak xx, Fuat Duran x (Feridun Kıroğlu dk. 63 x), Nafican Yardımcı xx, Eyüp Poyraz xx, Demir Aktav xx, Batuhan Demirel xx, Salim İyik xxx, Mehmet Büyüksayar xx (Tamer Aşık dk. 86 ?), Şener Kaya x (Mustafa Apardı dk. 14 x (Batuhan Altıntaş dk. 86 ?)

Goller: Hasan Altınoluk (dk. 15) (Eskişehirspor), Salim İyik (dk. 65 pen.), Batuhan Altıntaş (dk. 90+3) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Hasan Altınoluk (Eskişehirspor), Salim İyik (1922 Konyaspor)

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