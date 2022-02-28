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Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu

İHA

Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir’de kovalamaca sonucu yakalanan bir şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Eskibağlar Mahallesi’nde dur ikazına uymayarak kaçan bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli M.S.’nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet mermi, 1 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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