Silah ve telsizle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Eskişehir’de motosikletli polisler tarafından yakalanan ve üzerinde silah ile telsiz bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahıs yakalandı. Şüpheli T.G.’nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ile 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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