Yüz felci nedenleri ve tedavisi nelerdir

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, yüz felcinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, toplumda sıklıkla görülen yüz felci rahatsızlığına ilişkin merak edilenleri açıkladı. Yüzde bulunan ve mimik kaslarının hareket etmesini sağlayan fasial sinirde meydana gelen herhangi bir lezyonun, yüz felci yaşanmasının ana nedeni olduğunu belirterek açıklamasına başlayan Barutçu, yüz felcinin yüzün tek tarafında görülen bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.



Yüz felcinin nedenleri

Yüz felcinin, hemen her yaşta, her yaş grubunda ve her mevsimde görülebildiğini dile getiren Barutçu, yüz felcine neden olan etkenleri de aktardı. Barutçu şunları söyledi:

“Yüz felci kafa travması, beyin damarlarında tıkanıklık gibi merkezi sinir sistemi kökenli bir nedenden kaynaklanabileceği gibi, baş boyun tümörleri, orta kulak enfeksiyonları, kulak kemiği kırıklarında olduğu gibi yüz sinirinde meydana gelebilecek zedelenmeler sonucunda periferik olarak da oluşabilir. En sık görülen yüz felci Bell paralizisidir. Bu yüz felcinin en sık görülen ve nedeni bilinmeyen formudur. Ani gelişir ve yüzün tek tarafındaki kasları etkiler. Herhangi bir nedeni bulunamaz.”



Yüz felcinin belirtileri nelerdir?

Yüz felcinin belirtilerine de değinen Uzman Dr. Nurhan Barutçu şu bilgileri verdi:

“Etkilenen tarafta ağız, göz, alın, burun, dudak hareketlerinde kontrol kaybı ortaya çıkar. Felç gelişince yüzün mimik kaslarında hareket azalır veya tamamen kaybolur. Hasta ağzın bir tarafını hareket ettiremez. Islık çalamaz. Ağız sağlam tarafa doğru kayar. Bu kayma özellikle gülerken çok belirginleşir. Konuşma bozulur. Göz sürekli açık kalırsa ve uygun biçimde kapatılmaz ve korunmazsa gözde tahriş ve enfeksiyon olur. Bazı hastalarda garip bir tat şikayeti oluşabilir.”

Hekimin yapacağı muayene ve hastanın klinik bulgularının genellikle tanı koydurucu olduğunu belirten Barutçu, tanı sonrasında nedene yönelik bir takım araştırmalar yapılması gerektiğini, ayrıca radyolojik görüntüleme yöntemleri BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve EMG ayırıcı tanı için uygulanması gerektiğini dile getirdi.



Tedavi nasıl olmalıdır?

Barutçu son olarak yüz felcinde hangi tedavi yöntemlerinin kullanıldığını açıkladı. Barutçu konuyu şu sözlerle noktaladı:

“Bell paralizisinde kortikosteroid grubu ilaçların tedaviye olumlu katkıları olmaktadır. Göz kapağı kapanamıyorsa suni gözyaşı tedaviye eklenmelidir. Yüz felcinin başlamasından 2 hafta sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına hemen başlanması gerekmektedir. Yüzeyel ısıtıcı (infraruj) tedavi, masaj, elektrik stimülasyonu, lazer, egzersiz programı uygulanabilir. Günde 35 kez ayna karşısında yüz egzersizleri yapılmalı. Hastalarda uygulanacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyonun, hastalığın iyileşme sürecine olan katkısı oldukça fazladır.”

