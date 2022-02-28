Binali Yıldırım Eskişehir’e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Binali Yıldırım, birtakım ziyaret gerçekleştirmek üzere 1 Mart Salı günü Eskişehir’e geliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili de olan Binali Yıldırım, Eskişehir’de ilk olarak saat 13.00’te Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek. Daha sonra saat 15.00’te yine Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak olan Binali Yıldırım, 17.30’da ise AK Parti Eskişehir İl Danışma Toplantısına katılacak. Yıldırım’ın programı, 19.30’da gerçekleştireceği Eskişehir Valiliği ziyareti ile sona erecek.

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