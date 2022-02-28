Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu

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Eskişehir’deki alkollü bir işletmede yapılan kontrol esnasında bir kişinin üzerinde tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde faaliyet gösteren içkili bir işletmede inceleme yapıldı. İnceleme esnasında işletmede bulunan A.R.Y. isimli şüphelinin üzerinde taşıdığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

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