Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de yol vermeme meselesi yüzünden trafikte bir tıra ateş ederek kaçan otomobil kovalamaca sonucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu üzerinde yol vermeme iddiasıyla, seyir halindeki bir tıra tabanca ile ateş ederek kaçan otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde bulunan Ö.Y., M.S., İ.D. ve K.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi.

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