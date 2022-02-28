Yakalanan şahsın üzerinden tabanca çıktı

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Eskişehir’de yakalanan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Tepebaşı İlçesi’nde bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli S.Ü.’nün yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi

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